UEFA'dan kulüplere çağrı! Ağustos detayı...

UEFA İcra Komitesi, bugün yaptığı toplantıda kulüpleri finansal anlamda rahatlatmaya yönelik kararlar aldı.

Yapılan açıklamada kulüplere toplamda 200 milyon euroluk bir yardım yapılacağı bilgisi yer aldı. Bu 200 milyon euronun 70 milyon euroluk kısmının, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi için oyuncularını serbest bırakan kulüplere, kalan 130 milyon euroluk kısmının ise UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için oyuncularını serbest bırakan kulüplere dağıtılacağı belirtildi.



UEFA, 55 üye ülkeden 676 kulübün, 2018-2020 döneminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'ne katkılarından dolayı 3 bin 200 bin Euro'dan 630 bin euroya kadar değişen miktarları kasasına sokacağını açıkladı. UEFA İcra Komitesi yaptığı açıklamada, bu yardım paketinin, koronavirüs salgını döneminde kulüplere nefes alma imkanı sağlayacağını kaydetti.



UEFA'nın açıkladığı paketteki ilk ödeme dönemi dağılımı şu şekilde:

- Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off'larında yer almayan 39 milli takım için oyuncularını serbest bırakan kulüplere toplamda 50 milyon euro ödenecek.



- Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off'larında yer alan 16 milli takım için oyuncularını serbest bırakan kulüplere 17,7 milyon euro ödenecek. (Play-off maçları için ödenecek olan tutar, bu miktara dahil değildir)



- Play-off'lar için serbest bırakılan oyuncularla ilgili 2,7 milyon euroluk bakiye, bu play-off maçlarının tamamlanmasıyla dağıtılacak.

UEFA, AĞUSTOS'A KADAR LİGLER BİTSİN ÇAĞRISI

UEFA, tüm federasyonlardan, liglerin en geç haziran ayında başlamasını ve 3 Ağustos tarihinde bitirilmesini istedi. Haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs tarihinde açıklaması şartıyla, play-off oynatmasını talep etti. Sezonu oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden liglerin, sportif başarı kıstasıyla belirleneceği belirtildi.



Bununla birlikte, gündemde sıkça yer alan 'UEFA puanına göre Avrupa' seçeneğinin gündemde olmadığı, herhangi bir kulübe Wild Card ile Avrupa seçeneğinin sunulmayacağı da kaydedildi.

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