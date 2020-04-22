UEFA karar değiştirdi! Lig tescili olursa...

Hollanda'dan flaş karar! Lig devam edecek mi?

UEFA'da flaş gelişme... Daha önce Belçika Ligi'nin tescil edileceği ve Club Brugge'ün, sezon bitmeden şampiyon ilan edileceği açıklanmıştı. Belçika Futbol Federasyonu, henüz bu konuda net bir karar vermezken UEFA, Federasyonlara gönderdiği özel mektupta böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kulüplerin, Avrupa Kupaları'na alınmayacağını aktarmıştı.Yaşanan son gelişmelerin ardından Hollanda Futbol Federasyonu da, corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesi nedeniyle ligin tescil edilebileceğini açıklamıştı.Hollanda Başbakanı Mark Rutte, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını duyurmuştu. Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonunun devam edemeyeceğini ve bu karar hakkında UEFA ve kulüplerle görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.UEFA, Hollanda'da yaşanan bu gelişmenin ardından 'Avrupa kupalarına katılamama' kararına ilişkin esneklik sağlayacağını belirtti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'özel durum oluşması şartıyla' tescil edilen liglerde, Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanan takımların bir sonraki sezon, olağan seyrinde, yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılabileceği yönünde karar alınacağı duyuruldu.