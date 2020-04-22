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karar değiştirdi! Lig tescili olursa...

Son dakika corona virüsü haberleri... , liglerin tescili ile ilgili aldığı kararda esnekliğe gideceğini duyurdu. Daha önce Ligi tescil edilmiş ve UEFA yaptığı açıklamada, ligi tescil eden ülkelerin temsilcilerinin alınmayacağı bildirilmişti. 'dan benzer bir açıklama gelmesi üzerine UEFA, bu kararını esnetme kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 13:52 ABONE OL
UEFA karar değiştirdi! Lig tescili olursa...
UEFA'da flaş gelişme... Daha önce Belçika Ligi'nin tescil edileceği ve Club Brugge'ün, sezon bitmeden şampiyon ilan edileceği açıklanmıştı. Belçika Futbol Federasyonu, henüz bu konuda net bir karar vermezken UEFA, Federasyonlara gönderdiği özel mektupta böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kulüplerin, Avrupa Kupaları'na alınmayacağını aktarmıştı.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Hollanda Futbol Federasyonu da, corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesi nedeniyle ligin tescil edilebileceğini açıklamıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını duyurmuştu. Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonunun devam edemeyeceğini ve bu karar hakkında UEFA ve kulüplerle görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.

UEFA'DAN 'ESNEKLİK' KARARI
UEFA, Hollanda'da yaşanan bu gelişmenin ardından 'Avrupa kupalarına katılamama' kararına ilişkin esneklik sağlayacağını belirtti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'özel durum oluşması şartıyla' tescil edilen liglerde, Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanan takımların bir sonraki sezon, olağan seyrinde, yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılabileceği yönünde karar alınacağı duyuruldu.



Hollanda'dan flaş karar! Lig devam edecek mi?

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UEFA karar değiştirdi! Lig tescili olursa...
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