Hollanda'dan flaş karar! Lig devam edecek mi?

Corona virüsünden dolayı Avrupa ve dünyanın birçok ligi ertelenmiş durumda. Hollanda da bu ülkelerden biri. Futbolun geleceği belirsizliğini korurken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, salgını önlemeye yönelik yeni önlemleri duyurdu. Rutte, spor karşılaşmaları dahil "büyük etkinliklerin" düzenlenmesinin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını belirtti.

Mark Rutte, corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin son durumuna ilişkin konuşurken, "Eylül ayına kadar futbol ligi başlamayacak. Bunu yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Hollanda'da daha önce büyük toplantı ve etkinlikler, 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.

Hollanda'da ligler 25. haftada virüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Ligde Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan devletin aldığı karar sonrası federasyondan da bir açıklama geldi.

Hollanda Futbol Federasyonu, devletin aldığı bu karar sonrasında 2019-20 sezonunun devam edemeyeceği ve bu karar hakkında UEFA ve kulüplerle görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı.

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