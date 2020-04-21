Fenerbahçe'ye Pellegrini transferinde zorlu rakipler

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından takımın kime emanet edileceği merak ediliyor. Yönetimin alternatifli bir listesi var. Gündemdeki isimlerden biri olan Pellegrini ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin karşısında zorlu rakipler var.



Ole.com.ar adlı internet sitesinde yer alan habere göre, deneyimli teknik adamı Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia, Sevilla ve Real Betis de istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberin detayları şöyle:

"Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var ve bu pozisyonu doldurabilecek en iyi adam Manuel Pellegrini. Aslında, Şili medyasına göre Türk kulübü, işi resmiyete dökerek teknik direktör konusunu en kısa sürede kapatmak için Pellegrini ile temasa geçmişti."

"Bir kaç hafta önce Fenerbahçeli yetkililer, Manuel Pellegrini ile temasa geçti. Sözleşme şartlarını konuşmak için görüşme talep ettiler. Ancak bu gerçekleşmedi çünkü sınırlar kapatıldı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşanılan ekonomik çıkmaza rağmen, Türk kulübünün, Pellegrini ile anlaşma umudu var."

3 TAKIM DAHA İSTİYOR

"Ancak Fenerbahçe, Pellegrini ile ilgilenen tek kulüp değil. Türk ekibinin Şilili hocayla ilgilendiğini aktaran Pellegrini'ye yakın kaynak Valencia, Sevilla ve Real Betis'in de Pellegrini'yi sorduğunu aktardı."

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