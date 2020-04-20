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ile görüşüyor

Corona virüsü nedeniyle sezona ara verilmesinin ardından takımlar transferde atağa kalktı. Temaslarını hızlandıran ekiplerden biri de . Sarı-lacivertli ekibin öncelikleri arasında ise teknik direktör geliyor. ile yolların ayrılması sonrasında takımın başına yeni bir hoca getirmeyen Fenerbahçe için birçok teknik adamın ismi geçiyor. Son olarak ise Şili basınında yer alan habere göre, yönetim dünyaca ünlü isim ile görüştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 14:36 ABONE OL
Fenerbahçe Manuel Pellegrini ile görüşüyor

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgınından dolayı futbola verilen aranın ne zaman son bulacağı tartışılırken, bir yandan da bu durumu fırsat bilen kulüpler transfere odaklandı.

Ersun Yanal sonrası henüz bir teknik adam transferi yapmayan Fenerbahçe'nin geniş bir listesi var. Erol Bulut, Marco Giampaolo, Daum, Abdullah Avıc, Blanc, Emre Belözoğlu-Volkan Demirel gibi birçok isim gündeme geliyor.

Ancak bu kez yeni bir iddia gündeme geldi. Şili basınından La Cuarta'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulüp, Şilili teknik adam Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"F.BAHÇE PELLEGRINI İLE GÖRÜŞTÜ"

Haberin detaylarında, Pellegrini ile yapılan temasların ciddi boyutlara ulaştığı hatta 66 yaşındaki hocanın İstanbul'a gelmek istediği fakat corona virüsü sebebiyle sınırların kapalı olmasından dolayı yüz yüze görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği yazıldı.

La Cuarta'nın haberinde şu ifadeler yer aldı: "Her ne kadar futbol corona virüsün yayılması nedeniyle durmuş olsa da Avrupa pazarında temaslar devam ediyor. Bu yöndeki gelişmelerden biri de Fenerbahçe ile Pellegrini arasında yaşandı. Türkiye'nin güçlü temsilcisi Fenerbahçe, Manuel Pellegrini ile müzakare halinde."

Öte yandan Pellegrini'ye yakın bir kaynağa dayandırılan bilgi ise şöyle: "Birkaç hafta önce Fenerbahçe, Manuel Pellegrini ile temasa geçti."

Deneyimli teknik adam kariyerinde daha önce River Plate, Real Madrid, Manchester City ve West Ham United gibi önemli takımlarda görev yaptı.

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Fenerbahçe Manuel Pellegrini ile görüşüyor
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