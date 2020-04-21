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dakika... 'dan liglerin geleceğiyle ilgili açıklama!

dakika haberi... , bugün 55 üye ülkenin federasyon sekreterleriyle bir toplantı yaptı. Corona virüsü nedeniyle askıya alınan yerel liglerin, ve 'nin geleceğinin konuşulduğu toplantının ardından bir açıklama yapıldı. UEFA, yaptığı duyuruyla federasyonlara liglerin tamamlanması yönünde tavsiye verdi.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 17:50 ABONE OL
Son dakika... UEFA'dan liglerin geleceğiyle ilgili açıklama!

UEFA, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin geleceğini konuşmak için bir kez daha toplandı.

23 Nisan'da 55 üye ülkenin federasyon başkanlarıyla toplanacak olan UEFA, bugün ise federasyonların genel sekreterleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Gündemde ise corona virüsü nedeniyle ertelenen yerel ligler ve kupalar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin geleceği vardı. UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.

Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.

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Son dakika... UEFA'dan liglerin geleceğiyle ilgili açıklama!
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