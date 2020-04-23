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dakika... açıkladı! O turnuva 2022'ye ertelendi

dakika... , 2021'de yapılacak olan 'nı tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle 2022'ye erteledi.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:42 ABONE OL

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ve lig askıya alınmıştı.

Bir aydan uzun süredir Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde ligler ve turnuvalar durmuş halde. UEFA'nın organizasyonları da askıda. Ancak UEFA, yavaş yavaş sporun geleceğine dair bazı kararlar almaya başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamayla, 6-31 Temmuz 2021'de İngiltere'de düzenlenecek olan Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Temmuz 2022'ye alındığı açıklandı.

UEFA daha önce de EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2021'e ertelemişti.

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Son dakika... UEFA açıkladı! O turnuva 2022'ye ertelendi
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