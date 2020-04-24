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'ta iki ayrılık birden!

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, takımdan gönderilecek isimler de belli olmaya başladı. 'ta sezon başında takıma katılan ve ile ayrılık kararı alındı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:48 ABONE OL
Beşiktaş'ta iki ayrılık birden!

Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve dünyayı etkisi alarak hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş'ta hareketlilik başladı. Takımdaki birçok isimle yollarını ayırması beklenen ve bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda iki ayrılık kesinleşti.



Takvim'in haberine göre, Guingamp'tan kiralanan Pedro Rebocho ve Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan kiralanan Abdoulay Diaby ile yollar ayrılıyor.

Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratan iki oyuncunun da sözleşmelerinden satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.



Sezon sonunda Rebocho Guingamp'a Diaby de Sporting Lizbon'a geri döneek. Rebocho son 8 lig maçında da süre alamazken, Diaby ise 29 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.

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Beşiktaş'ta iki ayrılık birden!
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