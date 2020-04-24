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'dan flaş karar! Corona virüsü sebebiyle...

Tüm dünyayı saran corona virüsü nedeniyle askıya alınan Ligi ile ilgili flaş bir karar alındı. Hollanda basınında yer alan habere göre, ' sezon' ilan edildi. Bu yıl iptal edilirken, şampiyon ya da küme düşen olmayacak. Gelecek yıl Avrupa kupalarına katılacak takımlar ise ligdeki son puan durumuna göre belirlenecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 19:00 ABONE OL
Hollanda'dan flaş karar! Corona virüsü sebebiyle...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde hayatı vuran corona virüsü salgını futbolu da etkilemeye devam ediyor.

Daha önce askıya alınan Hollanda Ligi için çarpıcı bir karar alındı. Geçtiğimiz günlerde Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 1 Eylül'e kadar ülkede maç oynanmayacağını açıklamıştı. Bugün toplanan Hollanda Ligi Yönetimi ise aldığı kararla 'Beyaz sezon' ilan etti.

Hollanda basınından NOS'ta yer alan habere göre, sezon iptal edilirken şampiyon ya da küme düşen bir takım olmayacak. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılacak takımlar ise şu anki puan durumuna göre belirlendi.

Mevcut puan durumuna göre lider olan Ajax, gelecek yıl Hollanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Son 2 sıradaki takımlar ADO Deen Haag ve Waalwjik önümüzdeki sezon yine Eredivisie'de yer alacak.

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Hollanda'dan flaş karar! Corona virüsü sebebiyle...
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