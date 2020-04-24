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Mane ve Mahrez'den ramazan mesajı

'un deneyimli ismi ve 'nin başarılı futbolcusu , için bir kutlama mesajı yayımladı. 'nin yıldızları hesaplarından paylaşımlar yaptı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.4.2020 19:24 ABONE OL
Mane ve Mahrez'den ramazan mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Manchester City'de oynayan Riyad Mahrez, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Senegalli futbolcu Mane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Cezayirli oyuncu Mahrez de ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." mesajını paylaştı.

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Mane ve Mahrez'den ramazan mesajı
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