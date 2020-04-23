Liverpool, Timo Werner'in peşinde

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden ancak İngiltere Premier Lig'de 25 puan farkla tarihinin ilk şampiyonluğuna koşan Liverpool, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Kırmızılar, teknik direktör Jürgen Klopp'un çok istediği Alman golcü Timo Werner için harekete geçerken, yıldız futbolcu da Liverpool'a yeşil ışık yaktı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki forvetin, İngiliz devine gelmeye oldukça sıcak baktığı ve 52 milyon poundluk serbest kalma bedelinin ödenmesini beklediği kaydedildi.

Liverpool'un ise bu bedeli ödememek için 'serbest kalma maddesinin' devre dışı kalacağı ocak ayında transferi noktalamak istediği ifade edildi.

2016 yılından bu yana Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'de forma giyen Werner, bu sezon takımıyla çıktığı 36 resmi maçta 27 gol, 12 asistle oynadı.

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