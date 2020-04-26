Levent Tüzemen, Abdurrahim Albayrak'ın sözlerini yorumladı

1-Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerle ilgili söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Galatasaray'ı yakından bilen bir insan olarak başkanın bakış açısını nasıl buluyorsunuz?

G.Saray yönetiminin asla 'amatör kulüpleri kapatalım' düşüncesi içinde olmadığını biliyorum. G.Saray camiası geçmişinden bu yana sadece futbolla yatıp kalkmaz, su topu, yüzme, kürek, voleybol, basketbol gibi sporlara da büyük değer verir. Amatör şubelerle ilgili yönetim ekonomik bir küçülmeye gidebilir ama kapatma yolunu tercih etmez, edemez. Buna camia izin vermez. Albayrak'ın sarf ettiği sözler, bence kişisel düşüncesinin ötesinde panikle dile getirilmiş ifadelerdir. Çünkü bazı sponsorların ödemeleri durduracak olması Albayrak'ta stres yaratmış.

Galatasaray'a kötü haber! Sponsorlar resmen...

Lig başladığı zaman oyuncuların maaşlarında indirim yapan takımlar ile yapmayanlar arasında bir performans farkı ortaya çıkar mı? Mesela Başakşehir ve Trabzon'da böyle bir talep olmadığı biliniyor.

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın bütçe yükü çok fazla. Üç Büyük kulüp indirim talebinde bulunur, kabul edenler de olur, etmeyenler de. Muslera, Falcao, Belhanda ve Feghouli'nin indirime sıcak baktıklarını öğrendim. Ligin son 8 haftasında oyuncular parayı dert ederek oynamazlar. Hedefleri kariyerlerine yeni bir başarı halkası eklemek olacaktır. Trabzonspor ve Başakşehir zirve yarışında aynı puandalar. Belki iki kulübün de gönlünden indirim geçmektedir ama yarışı olumsuz etkilemekten endişelendikleri için bunu dile getirememektedirler.

OYUNCULAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK

2-Bakanlık, TFF ve Kulüpler Birliği yaptığı toplantıda Bilim Kurulu'nun onay vermesi halinde 12 Haziran'da maçlara başlamak istediklerini açıkladılar. Bu tarih için ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'deki Covid-19 salgınına ve tedavilerine baktığımız zaman haziran ayının kademeli de olsa normal hayata geçiş dönemi olacağı söyleniyor. Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın ciddi takipleri sonucu çabuk önlem alınıyor. Bu akışa göre özel bir durum olmazsa futbol haziranın ikinci haftasında start alabilir. Önemli olan kulüplerin 12 Haziran'da başlayacak lig için ne zaman saha içi çalışmalarına başlaması olacak

TFF TARAFSIZ KALAMAZ!

3-Toplantıda kulüplerin ekonomik sorunları da konuşulmuş. Hatta oyuncu indirimlerinde TFF'den yardım talep etmişler. Ancak TFF karışmak istememiş…

TFF, Türk futbolunun patronu değil mi? Kulüplerin ekonomik sorunlarına tarafsız kalamaz. Hatta lider olarak ekonomik sorunların çözülmesi için en üst düzeyde destek de vermeli. Yayıncı kuruluş para ödemezse sorumlusu kulüpler mi, yoksa TFF mi? Anlaşmayı TFF yapıyor. Bugün kulüpler olmasa TFF olur mu? Aynı geminin içinde oturuyorlar ve üstelik o geminin kaptanı da TFF. Ekonomik sorunlarda TFF'nin gemiyi terk etme şansı yok. Tam tersine sorunların çözümü için çabalamalıdır.



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DEPLASMAN MAÇINA GÜNÜBİRLİK GİDİLMELİ

4-Kalan haftalarda normal programdaki gibi herkesin kendi evinde maçlarını oynaması planlanıyor. Antalya ve İstanbul'da oynanması seçeneği ortadan kalktı gibi.

Antalya, İstanbul ve hatta Trabzon seçeneğini bence cepte tutmak gerekir. Her kulübün evindeki maçları oynamak istemesi doğaldır. Ancak deplasmanlar mutlaka özel uçakla sosyal mesafe korunarak yapılacaktır. Burada tek soru şu, kulüpler deplasmanlara bir gün önce mi gidecek yoksa günübirlik mi gitmeyi tercih edecek? Çünkü oyuncular, teknik heyet otellerde kalmak istemeyebilir. Benim tercihim günübirlik gidip, maçı oynayıp dönmektir.

Ergin Ataman: Abdurrahim Albayrak haklı...