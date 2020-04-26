Sterling: Messi'nin formasını istiyorum!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling katıldığı bir radyo programında Messi ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Başarılı futbolcu forma koleksiyoneri olduğunu söylerken elinde bir tek Messi'nin formasının olmadığını söyledi.

Beinsports'un haberine göre futbolu bıraktığı zaman topladığı bu formaları sergilemeyi istediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Şu anda istediğim tek bir forma var o da Messi'ninki. Barcelona ile oynadığımız maçtan sonra Neymar'ın formasını almıştım. Şu anda elimde sadece Messi'nin forması yok onu gerçekten çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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