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'tan golcü kararı! Önümüzdeki sezon...

'ta kadro planlaması devam ediyor. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki yılın kadrosunu şimdiden şekillendiriyor. , forvet hattında , Güven Yalçın ve Umut Nayir'in yanında Cyle Larin'i de takımda tutacak.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 09:42 ABONE OL
Beşiktaş'tan golcü kararı! Önümüzdeki sezon...

Beşiktaş yönetimi covid-19 salgınının yarattığı ekonomik çöküş sonrası önlemler almaya devam ediyor. Gelirlerinin neredeyse 3'te 2 lik bir kısmını kaybetmesi beklenen siyah-beyazlı kulüpte, yeni sezonda gençlere büyük fırsat doğacak. Transfere bütçe ayıramayan yönetim, Burak Yılmaz'ın ücretinde indirime gidecek olmasından dolayı tecrübeli futbolcuyu takımda tutacak.

LARIN GERİ DÖNECEK

Ayrıca sözleşmesi devam eden ve geçtiğimiz sezon Belçika'da forma giyen Larin takıma tekrar kazandırılacak. Fotomaç'ın haberine göre önümüzdeki sezonun forvet hattını Burak, Larin, Güven, Umut 4 lüsü ile kuracak yönetimin bu oyunculara gelecek olası teklifleri de değerlendirip kaynak yaratmayı planladığı bildirildi. Kendini gösteren alt yapı oyuncuları da direkt A takıma yükselecek.

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Beşiktaş'tan golcü kararı! Önümüzdeki sezon...
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