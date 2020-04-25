Sergen hoca beni çok şaşırttı

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz kulübün Instagram hesabından canlı yayına katıldı:Kontratla alakalı kimseyle konuşmadım. Başkanla bir araya geldiğimizde geçmişten kalan alacaklarımı ileri bir tarihe erteledik. İnsanlar sıkıntıdayken para konuşacak biri değilim. Konuşan da vicdansızdır zaten.Beşiktaşlılığım babadan geliyor. Beni Trabzonspor tekrar Türk futboluna kazandırdı, G.Saray Avrupa çapında oyuncu yaptı.Sergen hoca beni olumlu anlamda çok şaşırttı. O da elini üstümüzden hiç çekmiyor. İnşallah çok başarılı olacaktır. Benim kendisine olan hislerimi iyi bilir.Liglerin haziran sonuna doğru başlayacağını düşünüyorum. Ağustosta da durmadan ikinci sezona başlarız. Tekrar ara verilirse vücudumuz bunu kaldıramayabilir.Vodafone Park'ta işler iyi gidiyorsa, o gün o maçı kazanırsın. Taraftarla daha çok öz güvenli oluyorsun. Ancak işler kötü gidiyorsa ve genç bir oyuncuysan o zaman da tersi bir durum olabilir.VAR'ın futbolu kötü yönde etkilediğini düşünüyorum. Finale giden pozisyonlarda kontrolü iyi gibi ama oyunu soğutup, yavaşlatıyor.Çok değerli yerli ve yabancı teknik adamlarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler aldım. Artık aklımda hocalık var.Burak, Koronavirüs'ün doğduğu yer olarak gösterilen Çin'deki hayatı ile ilgili ilginç detaylar verdi: "Ben oradan çok daha hastalık geleceğini düşünüyorum. Ne yemiyorlar ki. Köpek restoranı bile var ama yediklerinin yanında normal kalıyor. Pazarda şok olmuştum. Onlara saygı duyuyorum ama bir Türk'ün yaşayabileceği bir yer olduğunu düşünmüyorum."