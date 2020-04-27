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'de 3 takımdan flaş karar

ekipleri , ve Brighton & Hove Albion'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle kapattıkları antrenman tesislerini yeniden açtığı belirtildi. Futbolcuların antrenmanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak ayrı şekilde çalıştığı öğrenildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.4.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 18:29 ABONE OL
İngiltere Premier Lig'de 3 takımdan flaş karar

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenalli oyuncular Alexandre Lacazette, David Luiz, Hector Bellerin ve Granit Xhaka kulüp tesislerine giderek bireysel antrenman yaptı.

Futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak, ayrı şekilde çalıştıkları kaydedildi.

İngiltere'de corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

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İngiltere Premier Lig'de 3 takımdan flaş karar
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