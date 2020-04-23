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'den Ramazan paylaşımı

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı oyuncu , sosyal medya hesabından Ramazan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. "Ramazan rahmettir, berkettir, muhabbettir, mağfirettir" diyen oyuncu, "mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 22:24 ABONE OL
Mesut Özil'den Ramazan paylaşımı

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve salık getirmesini diledi.

Mesut Özil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan..."

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Mesut Özil'den Ramazan paylaşımı
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