İlkay Gündoğan: Zor durumda olan insanlara yardım etmem gerektiğine eminim

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, lig devam ederse 10 maç daha oynayacak ama Gök Mavililer lider Liverpool'un 25 puan gerisinde yer alıyor.

Ligdeki yarış erken kopmuş olsa da; Manchester ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve FA Cup'ta ilerlemeye devam ediyor. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve avantajı kaptı. Takım, FA Cup'ta ise çeyrek finale kadar yükseldi.

"HER ŞEYE HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle organizasyonlara ara verilirken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan; "Ne olursa olsun hazır olmak zorundayız. Şu anda olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız ve olağanüstü durumlar olağanüstü çözümler ister." dedi.

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İlkay konuşmasının devamında; "Kendimizi üst seviye oyuncular ve üst seviye bir takım olarak görüyoruz. Bu durum, bize zorluklarla ne kadar başa çıkabildiğimizi gösterebilmek için bir şans." dedi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Almanya'da salgından etkilenen ailelere yardım yapıyor. Oradaki ailesi ve arkadaşları ile de sık sık görüşüyor. Durumla ilgili konuşan İlkay; "Kendimi hala ayrıcalıklı hissediyorum ve zor durumda olan insanlara yardım etmem gerektiğine eminim." dedi.

"KARŞILIĞI VERMEK İÇİN ÇABALAMALIYIZ"

29 yaşındaki oyuncu Almanya'daki durum için; "Oradaki insanlarla iletişim halindeyim. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için gerekli çözümleri bulduk. Bölgedeki amatör futbolcular çoğunlukla dışarıya çıkmak için yaşlı olan insanlara malzeme taşıyorlar. Sadece şükrediyoruz. Bir evimiz var, yiyeceklerimiz var ve çevremizdeki insanlar bizi seviyor. Karşılığını vermek için çabalamalıyız." dedi.

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