Barcelona'dan Neymar transferi için flaş karar

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başalyan Barcelona, PSG'de forma giyen eski yıldızı Neymar ile Inter'in Arjantinli holcüsü Lautaro Martinez'i kadrosuna katabilmek için ilginç bir planı masaya yatırdı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinin muhabiri Francesc Aguilar, Katalan ekibinin, Neymar ve Martinez'i kadrosuna katabilmek için Lionel Messi ve Marc-Andre Ter Stegen haricinde takımdaki tüm isimlerin transferine izin vereceğini öne sürdü.

İspanyol muhabir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neymar ve Lautaro'yu transfer etmek için oldukça fazla paraya ihtiyaçları var. Korkutucu" ifadelerini kullandı.

Aguilar ayrıca, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un da İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) devi Juventus'a gidebileceğini iddia etti.

Bu transfer politikasına göre geçtiğimiz sezonlarda transfer edilen Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele ile birlikte kulübün sembol isimlerinden Gerard Pique ve Sergio Busquets'in de takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

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