Barcelona’dan Abdülkadir Ömür’e: Hayallerinin peşinden koş

SÖRLOTH

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulunurken hem Koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlattı hem de kariyerine dair detayları paylaştı. 20 yaşındaki oyuncunun Barcelona ve Messi ile ilgili sözlerine ise İspanyol temsilcisinin Türkiye'deki resmi hesabından destek mesajı geldi. Bordo-mavili yıldız,Messi dünyanın en iyi oyuncusu. Ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. Barcelona ve Messi benim için zirve diyebilirim. Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor. Yaşanılması zor bir hayal ama ben bunu hep düşünüyorum.dedi. İspanyol kulübü şu cevabı verdi: ""Küçükyaşlarda kazma tutmayı öğrendim. Belki o zamanlardan kollarımız bu kadar güçlü oldu. Bahçe bellemeyi, makine tutmayı, bayırda yukarıya koşmayı, durmayı öğrendik. Orada belki biraz daha iyi duruma geldik. Köy işlerini seven bir aile yapımız var."Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Sörloth, dün akşam Trabzon'a döndü. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir" denildi.