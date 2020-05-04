Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus'tan Dybala'ya sözleşme müjdesi!

'tan Dybala'ya sözleşme müjdesi!

6 haftayı aşkın süredir corona virüsü salgınıyla mücadele eden Arjantinli yıldız 'ya müjdeli bir haber geldi. İtalyan devi , deneyimli golcünün sözleşmesini uzatacaklarını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerinin listesinde yer alıyor.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 4.5.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 11:06 ABONE OL
Juventus'tan Dybala'ya sözleşme müjdesi!

Juventus Spor Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1.5 aydır corona virüsü tedavisi gören Dybala'ya sevindirici haber kulübü Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi.

Paratici, "Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca... Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini test sonuçlarını açıkladı Dybala'dan corona virüsü paylaşımı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'tan Dybala'ya sözleşme müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA