Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini test sonuçlarını açıkladı

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgınına Juventus'un Arjantinli golcüsü Dybala ve nşanlısı Oriana Sabatini de yakalanmıştı.

Sosyal medya hesabından son durumuna dair açıklama yapan Sabatini kötü haberi şu sözlerle verdi: "3 gün önce bana yapılan testin sonucu negatif çıktı. Hastalığı atlattığımı düşündüm ve sevindim. Ancak bugün yapılan test yeniden pozitif çıktı. Ne olduğunu ben de anlamadım. 3 gün önceden bugüne ne değişti? Yani hala virüs taşıyorum."

"21 Mart'ta Dybala ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı. O günden beri tedavi olduk ve evden çıkmadık" diyen Arjantinli şarkıcı, "Sanırım Dybala ve Rugani'nin iletişiminden kaynaklı olarak virüs bana da bulaştı. İlk testten bu yana 15 gün geçti. Hala pozitifiz ve evimizde karantinadayız." şeklinde konuştu.

TESTLERİ BİR KEZ DAHA POZİTİF ÇIKTI

Sabatini takipçilerine hastalık süreciyle ilgili bilgi de verirken şunları söyledi: "15 gün oldu ve hala pozitifiz. Bu duruma anlam veremiyorum. Artık semptomlarımız yok Kendimizi iyi hissediyoruz ama pozitifiz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer semptomları hissediyorsanız evinizden çıkmayın. Kendinize dikkat edin. Kimseyi korkutmak istemem ama virüs dünyayı dolaşıyor ve binlerce ölüme sebep oluyor. Bana hangi ilacı kullandığımı soruyorsunuz. Bunu söyleyemem çünkü herkeste işe yarayan bir ilaç söz konusu değil. Bizi merak etmeyin. Evimizdeyiz ve kendimize gerçekten çok iyi bakıyoruz. Moralimiz ve sağlığımız iyi. Lütfen kendinize dikkat edin. Evinizde ve sağlıklı kalın."

Corona virüsü ilk olarak Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Rugani'de tespit edilmiş, ardından Arjantinli Dybala da enfekte olduğunu açıklamıştı.

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