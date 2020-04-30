Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

Corona virüsü (Covid-19) salgınının tüm dünyada en çok can kaybına sebebiyet verdiği ülkelerden biri olan İtalya'da futbol ligleri uzun süredir oynanamıyor. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bu süreci Portekiz'de geçirmesi taraftarın tepkisini çekmişti. İtalyan ekibinin Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala'nın son yaptırdığı corona virüsü test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Cristiano Ronaldo'dan flaş bir karar geldi.
Giriş Tarihi: 30.04.2020
21:38
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
21:38
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