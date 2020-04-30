Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

'dan flaş karar! 'nın son testi de pozitif çıkınca...

Corona virüsü (Covid-19) salgınının tüm dünyada en çok can kaybına sebebiyet verdiği ülkelerden biri olan İtalya'da futbol ligleri uzun süredir oynanamıyor. 'un Portekizli yıldızı 'nun bu süreci Portekiz'de geçirmesi taraftarın tepkisini çekmişti. İtalyan ekibinin Arjantinli oyuncusu 'nın son yaptırdığı corona virüsü test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Cristiano Ronaldo'dan flaş bir karar geldi.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 21:38
Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'ta forma giyen , takımın Arjantinli yıldızı 'nın son corona virüsü (Covid-19) testinin de pozitif çıkmasının ardından flaş bir karar aldı. Portekizli oyuncu kararını kulüp yönetimine de iletti.

İşte detaylar:

Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

Corona virüsü nedeniyle İtalya'da liglere ara verilir verilmez Portekizli yıldız Ronaldo ülkesine dönmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

50 gündür Madeira'daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiren Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

Daha önce İtalya'ya döneceği iddia edilen Ronaldo'nun bir süre daha Madeira arasında kalacağı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

DYBALA'YI BAHANE GÖSTERİYOR

21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklanan 'un yıldız futbolcusu Dybala, 1.5 aydır corona virüsü yenemiyor

Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

4. kez teste giren Arjantinli futbolcunun, son testinin de bir kez daha pozitif çıkması moralleri bozdu.

Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...

Kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Dybala, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. Ancak yıldız futbolcunun, 1.5 aydır virüsü atlatamamış olması endişe yaratıyor.

SON DAKİKA