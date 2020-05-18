Son dakika... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10 saatlik bir beyin ameliyatı olan ve daha sonra taburcu edilen Mustafa Cengiz'in yeniden ameliyata alındığı öğrenildi. Cengiz'in bu kez mide rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ifade edildi.

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başkan dün gece midesinden ağrı yaşadı ve bugün acil bir şekilde ameliyata alındı."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mustafa Cengiz'in son durumu ile ilgili Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde: "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir.

Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

10 SAAT SÜREN BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Ani bir şekilde rahatsızlandığı için hastaneye yatırılan Mustafa Cengiz'in beyninde tümör olduğu açıklanmıştı. Cengiz, 10 saat süren başarılı beyin ameliyatının ardından bir süre yoğun bakımda yattıktan sonra taburcu edilmişti. Cengiz'in amaliyatı sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulunmuştu.

Aykut İnce: Mustafa Cengiz yeniden ameliyat oldu

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir operasyon oldu. Sayın Başkanımız bugün taburcu oldu. Galatasaray camiasına müjdeler olsun. Bundan sonra el birliğiyle yönetim olarak tekrar Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar camiamız adına Uğur hocama teşekkür ediyorum en kalbi saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MORALİNİN YÜKSEK OLMASI EN BÜYÜK DESTEK"

Öte yandan beyin ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe ise, "Gördüğünüz gibi Başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdi. 3 adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı tamamen çıkardık. Çok iyi durumda şimdi evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim ben. Kolay ameliyat yok. Bu biraz daha zordu. Çok iyi görünüyor, nazar değmesin. Uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nu toplamaya başladı. Her gün toplantı yaptı. Ben de onu yasakladım. Moralinin yüksek olması sağlığına en büyük destek. Çok iyi durumda. İnşallah böyle gidecek." demişti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

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