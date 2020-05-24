Kenan Karaman'ın golü Fortuna Düsseldorf'a yetmedi! Köln 2-2 Fortuna Düsseldorf (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Köln ile Fortuna Düsseldorf kozlarını paylaştı. 4 gole sahne olan zorlu karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Fortuna Düsseldorf, 41. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. 62'de Thommy'le farkı 2'ye çıkaran Düsseldorf, skoru korumayı başaramadı.

88'de Modeste ile umutlanan ev sahibi, 90+1'de Cordoba'nın golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

Müsabakada başka gol olmadı ve iki takım da 1'er puana razı oldu. Bu sonucun ardından Köln puanını 33, Fortuna Düsseldorf ise 23 yaptı.

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