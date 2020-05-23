7 gollü maçta Bayern Münih şov yaptı! Bayern Münih 5-2 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU)

2 aylık corona virüsü arasın sonrası yeniden başlayan Bundesliga gollü maçlara sahne olmaya devam ediyor. Bayern Münih'in Frankfurt'u konuk ettiği mücadele de bu karşılaşmalardan biri oldu.

Lider Bayern, 17'de Goretzka ve 41'de Müller'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında ise Lewandowski farkı 3'e çıkardı.

Eintracht Frankfurt 52 ve 55'te Hinteregger'in golleriyle skoru 3-2'ye getirdi ve müsabakaya ortak oldu.

Ancak Bayern Münih yeniden vites yükselterek önce 61'de Davies dördüncü golü buldu, ardından 74'te Hinteregger'in kendi kalesine attığı golle durum 5-2'ye geldi.

5-2'lik galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 61 yaptı ve en yakın rakibi Dortmund ile aradaki 4 puanlık farkı korudu. Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

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