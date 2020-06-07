Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mertens'ten kötü haber!

Mertens'ten kötü haber!

Geleceği uzun süredir tartışılan ve sezon sonu serbest kalacak olan , ile yeni sözleşme kousunda anlaşma sağladı. Serie A muhabirlerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Mertens vergiler hariç yılda dört milyon euroluk teklifi kabul etti.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 13:21 ABONE OL
Mertens'ten kötü haber!

Kontratta yer alan bonuslarla birlikte yıllık kazancı beş milyon euro'yu bulacak olan Belçikalı, imza parası olarak da iki buçuk milyon euro alacak. Haberde Inter ve Chelsea'nin de radarında olan Mertens'i ikna eden kişinin, takımın başına sezon ortasında geçen Gennara Gattuso olduğu da belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun; oyuncu grubu, Carlo Ancelotti ve başkan De Laurentiis'i karşı karşıya getirerek teknik direktör Ancelotti'nin görevine son verilmesi ile sonuçlanan Napoli'deki kaos döneminin ardından, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu sezon yalnızca 10 gol katkısı sağlayan Mertens, Napoli'deki en verimsiz dönemini geçiriyor.

Kruse'nin yerine o geliyor! 25 maç 14 gol Galatasaray'a dev gelir! 30 milyon Euro Galatasaray'dan flaş karar! Emre Akbaba... Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay! İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! Emre Belözoğlu... Emre Belözoğlu transferi bitirdi! Temmuzda Fenerbahçe'de İşte Vedat Muriqi'nin yeni takımı ve bonservis bedeli Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Galatasaray'da Radamel Falcao sürprizi! Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok! Onyekuru'nun yerine geliyor! Resmen açıkladı İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Bu ismi kimse beklemiyordu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mertens'ten kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA