Mertens'ten kötü haber!

Kontratta yer alan bonuslarla birlikte yıllık kazancı beş milyon euro'yu bulacak olan Belçikalı, imza parası olarak da iki buçuk milyon euro alacak. Haberde Inter ve Chelsea'nin de radarında olan Mertens'i ikna eden kişinin, takımın başına sezon ortasında geçen Gennara Gattuso olduğu da belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun; oyuncu grubu, Carlo Ancelotti ve başkan De Laurentiis'i karşı karşıya getirerek teknik direktör Ancelotti'nin görevine son verilmesi ile sonuçlanan Napoli'deki kaos döneminin ardından, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu sezon yalnızca 10 gol katkısı sağlayan Mertens, Napoli'deki en verimsiz dönemini geçiriyor.

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