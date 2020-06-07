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'ta 3 yıldız maçında yok!

Yeniden başlayacak olan 'e maçıyla start verecek olan 'ta, kötü haberler can sıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada 3 yıldızından yararlanamayacak. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.6.2020 11:54 Son Güncelleme: 7.6.2020 12:07 ABONE OL
Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok!

Vodafone Park'ta 'u mağlup ederek 'e üç puanla dönüş yapmak isteyen 'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok!

3 İSİM ANTALYA KARŞISINDA YOK!

'a 2 yıldızından kötü haber geldi. Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz'in sakatlıklarının bulunduğu bildirildi.
Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic ve gibi zorunlu karantina döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan N'Koudou ile Ruiz'in antrenmanda yaşadıkları adale sakatlıkları yüzünden tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok!

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan ve tedavilerine hemen başlanan yıldız oyuncuların, maçına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok!

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, tamamen hazır duruma gelememeleri halinde N'Koudou ve Ruiz'in yerlerine Diaby ve Ljajic'e görev vermenin planlarını yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok!

BURAK YILMAZ CEZALI!

'da son olarak sarı kart cezalısı olan , formasını karşısında terletemeyecek.

Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok!
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Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok!
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