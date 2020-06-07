Beşiktaş'ta 3 yıldız Antalya maçında yok!

Vodafone Park'ta Antalyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e üç puanla dönüş yapmak isteyen Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
3 İSİM ANTALYA KARŞISINDA YOK!
Beşiktaş'a 2 yıldızından kötü haber geldi. Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz'in sakatlıklarının bulunduğu bildirildi.
Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic ve Jeremain Lens gibi zorunlu karantina döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan N'Koudou ile Ruiz'in antrenmanda yaşadıkları adale sakatlıkları yüzünden tedavi altına alındıkları öğrenildi.
YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan ve tedavilerine hemen başlanan yıldız oyuncuların, Antalyaspor maçına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı kaydedildi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, tamamen hazır duruma gelememeleri halinde N'Koudou ve Ruiz'in yerlerine Diaby ve Ljajic'e görev vermenin planlarını yaptığı ifade edildi.
BURAK YILMAZ CEZALI!
Kartal'da son olarak sarı kart cezalısı olan Burak Yılmaz, formasını Antalyaspor karşısında terletemeyecek.