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'dan yıldız isme şartlı onay!

'ta çalışmaları önderliğinde devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, 'nın menajerinin bizzat önerdiği yıldız isim için şartlı onay verdi. İşte bu flaş gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.6.2020 08:07 Son Güncelleme: 7.6.2020 08:17 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay!

'ta görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar Ocak ayındaki ara transfer döneminde için nabız yoklamış ancak 6 ay için 2.5 milyon euro'yu bulan bir rakam yüzünden teklife sıcak yaklaşmamıştı.

Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay!

Başarılı teknik adama göre bu çok da doğru bir hamle olmayacaktı. Ancak aynı menajer siyah-beyazlıların önüne 'in Luneng takımında oynayan Roger Guedes'e getirdi.

Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay!

ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

'ın daha önceki dönemden tanıdığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için, "Eğer 1 sene boyunca bizimle beraber olacaksa kiralamayı düşünebiliriz. 6 ay için oyuncu istemiyorum" diyerek kestirip atmıştı.

Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay!

Menajeri ise konuyu bir kez daha oyuncusuyla ve 'deki kulübüyle görüşmek için özel izin istedi. Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen Brezilyalı orta saha için yanıt bekleniyor.

Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay!

CARRASCAL TRANSFERİ ASKIDA
Öte yandan , Kolombiyalı Neymar lakabıyla tanınan ve taraftarların uzun süre "Come to Beşiktaş" kampanyası yürüttüğü Jorge Carrascal transferinde ise beklemeye geçti.

Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay!

Carrascal'la ilgili Arjantin'in Ole gazetesinden ilginç bir iddia geldi. Fotomaç'ın derlediği haberde "'nın ilgisi ve 'a oranla şu anda biraz daha somut görünüyor. Ancak Türk ekibi 22 yaşındaki genç yıldızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor" ifadesi kullanıldı.

Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay!
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Sergen Yalçın'dan yıldız isme şartlı onay!
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