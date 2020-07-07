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6 ay aynı evde yaşadılar!

'nin transfer gündeminde olan ile sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü olmaya hazırlanan arasındaki ilginç detaya Sabah ulaştı. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
6 ay aynı evde yaşadılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için aylardır papatya falları açılırken, Ali Koç'un açıklamalarının ardından Erol Bulut'un artık tek aday olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, eski futbolcuları olan Bulut ile anlaşmayı ligin hemen bitiminde resmi olarak açıklayacak ve genç teknik adamla resmi sözleşme imzalanacak.

DOSTLUKLARI ÇOK ESKİYE DAYANIYOR
Bu gelişmelerle birlikte gelecek sezon futbol direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un uyumlu çalışıp çalışamayacağına dair birçok polemik ortaya atıldı. İki ismin de baskın karakterler olduğu, birlikte çalışmalarının zor olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ancak iki ismin kader birliğinin çok eskiye uzandığı detayına SABAH Spor ulaştı.

NEWCASTLE İLE ANTRENMANA ÇIKMIŞTI
Erol Bulut, 2007-08 sezonu öncesinde (futbolcuyken) Olympiakos'tan ayrılıp Newcastle United ile anlaşma yoluna girdi. İngiliz kulübü, Bulut ile prensip anlaşmasına varırken, kendisine anlaşma öncesinde bazı testler ve deneme yapılması şartını sundu. Bulut, 3 ay Newcastle antrenörleri tarafından fiziksel ve medikal testlere tabi tutuldu.

TAKIM ARKADAŞI OLAMADILAR!
Sürecin sonunda Erol Bulut ile Newcastle anlaşamadı. Ancak Bulut 6 ay boyunca Newcastle'da Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı. O dönem Newcastle forması giyen Belözoğlu, Bulut'a her konuda yardımcı oldu. Bunun yanı sıra birlikte ev arkadaşlığı yaparak adeta kader birliği oluşturdular. Ancak takım arkadaşı olarak sahaya çıkamadılar.

F.BAHÇE'YE 2 YILLIĞINA IMZA ATACAK
Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut seçiminde, Emre Belözoğlu'nun fikrine de başvurduğu bildirildi. Belözoğlu'nun Bulut hakkında olumlu rapor verdiği ve teknik adam olarak Bulut'un seçilmesinde önemli pay sahibi olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

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6 ay aynı evde yaşadılar!
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