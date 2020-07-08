Tek imza Ryan Donk’a

Geçen hafta Nagatomo ve Onyekuru'ya veda eden Galatasaray'da sezon sonunda 6 futbolcunun daha sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Andone'nin ayrılması kesinleşirken, Selçuk ve Mariano'ya veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda müzmin sakat Lemina'nın kalması da zor... Fatih Terim'in devam etmesini istediği Seri'nin durumu 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve kulübünün kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle belirsizliğini korurken, tek imza Donk'a attırılacak.



MAAŞINDA 700 BİN EURO İNDİRİM OLACAK

Fatih Terim, sezonun 2. yarısında savunmayı tek başına ayakta tutan Donk için "Kalsın" derken, yönetimde de 1986 doğumlu Hollandalı oyuncu için "Yeni sözleşmeyi hak etti" görüşü hakim. Sezon ortasında Dubai ekibi Al-Nasr'ın teklifini reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Donk, ücretinde indirim yapmaya hazır. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un garanti parası 1.5 milyon Euro'nun altına çekilecek. 1+1 yıllık imzayı atacak 33 yaşındaki deneyimli savunmacı, 2020-21 sezonunda belirlenen maç sayısına ulaşırsa sözleşmesindeki +1 opsiyon devreye girecek.



LEVENT TÜZEMEN - BİR GÖRÜŞ -

Aidiyet duygusu çok yüksek!

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Ryan Donk'un sözleşmesini uzatarak, doğru bir karar verecektir. Donk, yüreği ile oynayıp sorumluluk alan, kaptanlık düzeyine ulaşmış, iş ahlakı üst düzeyde bir oyuncu. Fiziği ve yaşı G.Saray'a en az iki yıl daha hizmet edecek güçtedir. Dışarıdan soru işareti bir oyuncuyu almaktansa kulübe karşı aidiyet duygusunu önde tutan, birçok pozisyonda oynayan, görev verildiğinde forma giyen, kulübede olduğunda sorun çıkarmayan Donk, G.Saray'da devam etmelidir. Ayrıca Hollandalı oyuncunun ücretini düşürmesi, birçok yabancı oyuncuda göremediğimiz bir harekettir. Onun ücret düşürme kararı bile G.Saray'ı ne kadar çok sevdiğini ve kalmak için ciddi çaba gösterdiğinin kanıtıdır. Deneyimli oyuncu, ayrıca genç oyunculara da kucak açan, Muslera'nın yokluğunda da kaptanlığı hak eden bir karaktere sahiptir.

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