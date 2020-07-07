Galatasaray'a transferde kötü haber!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündem golcü transferi. Sarı-kırmızılılar Andone'nin takımdan ayrılması ve Falcao'nun durumundaki belirsizlik nedeniyle en az bir forvet transferi yapmak istiyordu. Aslan'ın hedefindeki yıldız isim Galatasaray'ı tercih etmedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2020
12:30
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020
12:30
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Bu sezon özellikle son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası, şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda son haftada alınan
Trabzonspor mağlubiyetiyle bu şans neredeyse tamamen sıfıra düşmüş durumda.
Bu sebeple morallerin bir hayli bozuk olduğu sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam
Fatih Terim, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler."
"İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz
Galatasaray'ız." ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye Kupası'nda da havlu atan sarı-kırmızılılarda hal böyle olunca gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden hız vermiş durumda.
Kadrosunu güçlendirmek birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı yönetim transferde hata yapmak istemezken
transfer listesinde yaşanan bir isimde flaş bir gelişme yaşandı.
Gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlayan ve
transfer politikasını genç isimler üzerine kuran Galatasaray, Belçika pazarında harıl harıl yetenekli futbolcu arıyor.
Liglere verilen uzun arada maçları dikkatle izleyen scout ekibinin radarına
Belçika ekibi KV Kortrijk takımında forma giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi girmişti.