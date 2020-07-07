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Haberler Galeri Galatasaray'a transferde kötü haber!

'a transferde kötü haber!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündem golcü transferi. Sarı-kırmızılılar Andone'nin takımdan ayrılması ve Falcao'nun durumundaki belirsizlik nedeniyle en az bir forvet transferi yapmak istiyordu. Aslan'ın hedefindeki yıldız isim Galatasaray'ı tercih etmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 12:30
Galatasaray'a transferde kötü haber!

Bu sezon özellikle son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası, şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda son haftada alınan mağlubiyetiyle bu şans neredeyse tamamen sıfıra düşmüş durumda.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Bu sebeple morallerin bir hayli bozuk olduğu sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam , mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler."

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

"İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz 'ız." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

'nda da havlu atan sarı-kırmızılılarda hal böyle olunca gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden hız vermiş durumda.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Kadrosunu güçlendirmek birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı yönetim transferde hata yapmak istemezken listesinde yaşanan bir isimde flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlayan ve politikasını genç isimler üzerine kuran , pazarında harıl harıl yetenekli futbolcu arıyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Liglere verilen uzun arada maçları dikkatle izleyen scout ekibinin radarına ekibi KV Kortrijk takımında forma giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi girmişti.

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