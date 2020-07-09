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'ta N'Koudou'nun sakatlığı için harekete geçti

'ta 'ın N'Koudou için, "Kronik sakatlığı var" sözleri kafalarda soru işareti bırakmıştı. Deneyimli hocanın bu açıklamasının ardından harekete geçen yönetimin, oyuncu için sağlık ekibinden rapor isteyeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:31 ABONE OL
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sakatlığı için harekete geçti

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi yaşanıyor.

Siyah-beyazlı ekibin Kayserispor'a 3-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın "N'Koudou'nun kronik sakatlığı var" açıklaması ortalığı karıştırdı.

Sezon başında bonservisinin yarısına 4.5 milyon euro ödenerek Tottenham'dan alınan Fransız oyuncu, Abdullah Avcı döneminde 18 lig maçının 12'sinde, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 11 maçın tamamında görev aldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, son beş sezonda 110 maça çıkan Fransız futbolcu N'Koudou'nun sakatlığının gizlendiği belirtiliyor. Yönetim bu konuda sağlık ekibinden rapor isteyecek.

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Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sakatlığı için harekete geçti
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