Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'in son haftalarında heyecan fırtınası giderek artıyor. Şampiyonluk ve kümede kalma savaşının yanı sıra Avrupa kupaları için de kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Bugün sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Beşiktaş'ın da hedefi Avrupa. Galatasaray ve Sivasspor'un yenildiği haftada siyah-beyazlı takımın planı mutlak galibiyet.
KAZANMAYA MECBURUZ
Kara Kartal'ın rakibi Kasımpaşa ise son dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir yükseliş trendine giren Kasımpaşa'yı yenerek hem zirveye bir adım daha yaklaşmak hem de rakibinin yenilmezlik serisine son vermek istiyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bu saatten sonra 1 puan kaybı bile yaşamamalıyız. Avrupa'da mücadele etmek istiyorsak tek şansımız sahadan üç puanla ayrılmak. Bunun için herkes performansının %100'ünü sahaya yansıtmalı" dediği öğrenildi.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa karşılşaması öncesi birçok isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida'nın 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta geçen sezon 3-2, 2017-18 sezonunda 2-1, 2016-17 sezonunda da 4-1 mağlup etti.
TYLER BOYD FORMA BEKLIYOR
Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugünkü mücadelede oynayabilecek. Tecrübeli teknik adamın, Kayseri karşısında etkisiz kalan Lens'in yerine Boyd'u ilk 11'de sahaya sürebileceği öğrenildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ!
Ersin Destanoğlu
Vida
Ruiz
Rıdvan
Atiba
Elneny
Lens (Boyd)
Boateng
N'Koudou
Burak