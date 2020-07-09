Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

KAZANMAYA MECBURUZ

Kara Kartal'ın rakibi Kasımpaşa ise son dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir yükseliş trendine giren Kasımpaşa'yı yenerek hem zirveye bir adım daha yaklaşmak hem de rakibinin yenilmezlik serisine son vermek istiyor.