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kimlere şans verecek? İşte 'ın muhtemel 11'i

'in 31. haftasında , sahasında 'yı konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Geçen hafta 'a yenilen siyah-beyazlılar, dün ve 'un kaybetmesiyle yeniden üst sıralara tırmanma şansı yakaladı. 50 puanı bulunan , 3 puanı hanesine yazdırarak sarı-kırmızılı rakibini geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. 'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta 'ın kafasındaki 11 şekillendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 08:43 Son Güncelleme: 9.7.2020 08:45 ABONE OL
Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

'in son haftalarında heyecan fırtınası giderek artıyor. Şampiyonluk ve kümede kalma savaşının yanı sıra Avrupa kupaları için de kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Bugün sahasında 'yla karşılaşacak olan 'ın da hedefi Avrupa. ve 'un yenildiği haftada siyah-beyazlı takımın planı mutlak galibiyet.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

KAZANMAYA MECBURUZ
Kara 'ın rakibi ise son dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlılar, 'de oynadığı son 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir yükseliş trendine giren Kasımpaşa'yı yenerek hem zirveye bir adım daha yaklaşmak hem de rakibinin yenilmezlik serisine son vermek istiyor.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Teknik Direktörü Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bu saatten sonra 1 puan kaybı bile yaşamamalıyız. Avrupa'da mücadele etmek istiyorsak tek şansımız sahadan üç puanla ayrılmak. Bunun için herkes performansının %100'ünü sahaya yansıtmalı" dediği öğrenildi.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

7 OYUNCU KART SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda karşılşaması öncesi birçok isim cezası sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida'nın 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanında forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

, 'de ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 'ta geçen sezon 3-2, 2017-18 sezonunda 2-1, 2016-17 sezonunda da 4-1 mağlup etti.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

ile , lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

TYLER BOYD FORMA BEKLIYOR
cezalısı olduğu için maçında görev yapamayan Tyler Boyd, 'ın görev vermesi halinde bugünkü mücadelede oynayabilecek. Tecrübeli teknik adamın, Kayseri karşısında etkisiz kalan Lens'in yerine Boyd'u ilk 11'de sahaya sürebileceği öğrenildi.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ!

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ersin Destanoğlu

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Vida

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ruiz

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Rıdvan

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Atiba

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Elneny

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Lens (Boyd)

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Boateng

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

N'Koudou

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Burak

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
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Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
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