Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Gündemde Silviu Lung var

Beşiktaş'ta kaleci transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'de yer alan habere göre son oynanan Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen Silviu Lung listenin en başına dahil edildi.

Kayserispor'dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan siyah-beyazlı yönetimin, 31 yaşındaki Rumen kaleci için harekete geçtiği öğrenildi.

LİGİN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Sergen Yalçın'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor.

47 yaşındaki hocanın, gündeme gelen Lung ismine onay verdiği bildirildi. Tecrübeli kalecinin Kayseri ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lung, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi.

Sergen Yalçın kimlere şans verecek? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Kayserispor Mensah'a karşılık Oğuzhan'ı istiyor