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'tan kaleci hamlesi! Gündemde var

Loris Karius'un sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan 'ta gündeme gelen son isim 'un deneyimli ismi oldu. Siyah-beyazlı takıma karşı müthiş bir maç çıkaran Lung, 'dan tam not aldı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:51 Son Güncelleme: 9.7.2020 09:56 ABONE OL
Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Gündemde Silviu Lung var

Beşiktaş'ta kaleci transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'de yer alan habere göre son oynanan Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen Silviu Lung listenin en başına dahil edildi.

Kayserispor'dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan siyah-beyazlı yönetimin, 31 yaşındaki Rumen kaleci için harekete geçtiği öğrenildi.

LİGİN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Sergen Yalçın'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor.

47 yaşındaki hocanın, gündeme gelen Lung ismine onay verdiği bildirildi. Tecrübeli kalecinin Kayseri ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lung, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi.

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Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Gündemde Silviu Lung var
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