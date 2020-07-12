Süper Lig'in 32'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşma Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Kone (pen.) ve Emre Kılınç'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısına ise Deniz Türüç imzasını attı.

FENERBAHÇE AVRUPA ŞANSINI ZORA SOKTU

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından 50 puanda kaldı. Sivasspor puanını 57'ye yükseltti. 53 puanda bulunan Beşiktaş'ın ise bir maçı eksik.

ÖMER FARUK BEYAZ, SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de 16 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı.

Fenerbahçe ile ilk profesyonel maçına Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanan rövanş karşılaşmasında çıkan Ömer Faruk Beyaz, ligde ise sarı lacivertli formayla ilk kez Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 11'de yer aldı. Öte yandan Ömer Faruk Beyaz, 16 yıl 317 gün ile sarı lacivertli forma ile Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.

FENERBAHÇE 2 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı lacivertlilerde Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

MAÇTAN DAKİKALAR:

5'inci dakikada Ferdi'nin pasıyla solda buluşan Hasan Ali'nin ortasına iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



7'nci dakikada Claudemir'in savunma arkasına hareketlenen ve ceza sahası içine giren Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmada yer alan Ozan Tufan'dan sıyrılırken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.



9'uncu dakikada topun başına geçen Kone'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



14'üncü dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içine hareketlenen Kone'nin bekletmeden sert vuruşunda top auta çıktı.



16'ncı dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasına iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



27'nci dakikada Falette'in uzu pasında savunma arkasına sarkıp kaleci Samassa'dan önce topu göğsüyle alan Deniz Türüç'ün ceza sası sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



44'üncü dakikada kaleci Samassa'nın uzun vuruşunda Yatabare'nin rakip sahada aşırttığı topta savunmanın arkasına sarkan Emre Kılınç, kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Emre Kılınç'ın vuruşunda top Altay'ın yanından ağlara gitti: 1-2.



51'inci dakikada Samassa'nın vuruşunda rakip sahada topa iyi yükselen Yatabare, topu savunma arkasına aşırdı. Topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda Hasan Ali müdahale ederek topu kornere gönderdi.



52'nci dakikada Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde bulunan Aaron, kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak Altay'da kaldı.



70'inci dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



90'ıncı dakikada Dirar'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



90+2'nci dakikada Ferdi'nin arka direğe ortasında topla buluşan Allahyar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



90+3'üncü dakikada Tolga Ciğeri'nin ortasında ön direkte iyi yükselen Allahyar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



Karşılaşma 2-1 Demir Grup Sivasspor üstünlüğü ile son buldu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz tarihe geçti