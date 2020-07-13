Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den flaş açıklama! Tolgay Arslan ve Simon Falette...

Son dakika: 'den flaş açıklama! ve ...

Kulübü, 'in 32. haftasında oynanan maçında sakatlanarak oyundan çıkan  ve ile ilgili açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:51 Son Güncelleme: 13.7.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den flaş açıklama! Tolgay Arslan ve Simon Falette...

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan ve Simon Falette ile ilgili açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem var; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı."

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu! Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine... Fenerbahçe'ye aynı takımdan 6 transfer birden!

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz 2020 SMS sıralaması ile Survivor'da kim eledi, yarı finale kimler kaldı?
Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller
Son dakika: Wayfair olayı nedir? Çocuk ticareti iddiaları doğru mu? İşte kan donduran Wayfair skandalının detayları
Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...
Ayşe Tuba Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi: Görüntüler ortaya çıktı...
Kadıköy'de ilginç olay! Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe kulübesine...
Bayramda sokağa çıkma yasağı SON DAKİKA gelişmeleri: 31 Ağustos - 3 Temmuz 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?
Ayasofya açıklamasının ardından Papa Francis'e zor soru! ‘Cordoba (Kurtuba Ulu Camii) için de acı çekiyor mu?’
Babadan şok iddia: Kızıma cinsel istismarda bulunup alnına 'enayi' yazdılar
Köpeklerin saldırısında kolunu kaybeden kadın o dehşet anlarını anlattı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'den flaş açıklama! Tolgay Arslan ve Simon Falette...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA