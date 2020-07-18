Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 8 maçtır 3 puana hasret olan sarı-kırmızılı ekip, TT Stadı'nda kazanarak hem kötü seriyi sonlandrmak hem de Avrupa iddiasını son haftaya taşımak istiyor. İzmir temsilcisi ise orta sıralarda bulunuyor.

Mücadele öncesinde Fatih Terim'in öğrencileri 52, İlhan Palut'un talebeleri ise 39 puanda.

Galatasaray-Göztepe maçında Koray Gençerler düdük çalıyor ve müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem.



Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.

FALCAO VE LEMINA YİNE YOK...

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmuyor.

Fatih Terim Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

SON 8 MAÇINI KAZANAMADI...

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep ve Başakşehir ile berabere kalırken, Rizespor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü'ne mağlup oldu.