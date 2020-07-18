Selçuk İnan'ın yeni görevini Fatih Terim açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek 8 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Pandemi sonrası çok kötü bir dönem yaşayan ve kaybettiği puanlardan dolayı hem şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam Fatih Terim, bu durumun büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

Ekonomik olarak gelecek yılların zor olacağını ifade eden Terim'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Uçlarda yaşıyoruz her şeyi. Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın şu ana kadar bayağı bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntıya yol açtı. Oyuncularım ayağında top tutmakta sıkıntı yaşadı. Bunların hepsi, o maçların travması. Oyunu oynayan, gol pozisyonlarını bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftaya giriyoruz, bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Kötü gidişe dur demek adına güzel bir 3 puan oldu.



SELÇUK'UN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU!

Futbol bırakan Selçuk İnan hakkında konuşan Terim, "Selçuk İnan, Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. Hiç problemi olmadı. Galatasaray'a layık bir kaptan şeklinde futbol adına son sözlerini söyledi. Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacak. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAMAMAK...

İhtar çekenlerin için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız. Bu ekonomik ortamda Şampiyonlar Ligi'ne kalamamak sıkıntı. Yarayı kurutmak için neler yapmalıyız, hep birlikte bunu düşünmek zorundayız.

Geleceği doğru planlamalıyız. Geçen sene 'Böyle gitmez' dedim, kimse bana sormadı 'Bu adam niye böyle diyor?' diye. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ekonomik anlamda küçük bir pansuman oluyor ama bu yarayı kurutmak için neler yapmak lazım, onun kaygısını duymalıyız."

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