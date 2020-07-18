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'ın Fulham'dan kiraladığı Seri'den transfer açıklaması!

'in 33. haftasında sahasında 'yi 3-1'lik skorla geçen 'da, sezon başında Fulham'dan kiralanan Seri, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 00:00 Son Güncelleme: 19.7.2020 00:02 ABONE OL
Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Seri'den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TANRI İSTERSE KALIRIM"
Fildişi Sahilli yıldız, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" ifadesini kullandı.

Seri, Göztepe galibiyetiyle ilgili ise, "Kritik bir galibiyet aldık. Uzun süredir kazanamıyorduk. Takımın güveni için bu 3 puan önemliydi ve o parolayla çıktık. İki penaltı kaçırdık, maç öyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik. Ama neyse ki kazandık" diye konuştu.

Galatasaray 8 maç sonra kazandı

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Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Seri'den transfer açıklaması!
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