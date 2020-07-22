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Fenerbaçe'de sevindiren sakatlık! Gustavo'nun sorunu para değil

’nun sıkıntısı para değil, alt adalesindeki zorlanma. ’nın derbisinde oynamaması, idmanlara çıkmaması, ayrılacağı yorumlarını beraberinde getirdi ama sıkıntısının sadece sakatlık olduğu belirtildi.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Fenerbaçe'de sevindiren sakatlık! Gustavo'nun sorunu para değil

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi öncesinde sakatlanan Luiz Gustavo'nun antrenmanlarda yer almaması, akıllara "Kruse gibi Gustavo da ödeme sorunu nedeniyle ayrılacak mı?" sorusunu getirdi.

Kulüp yetkilileri, oyuncunun alt adalesinde zorlanma olduğunu, derbi sabahı sahaya çıkabilmek için kendisini zorladığını ancak ağrıları devam edince oynatılamadığını ifade ettiler.

Brezilyalı, Rize maçında sahaya çıkmak için tedavisini sürdürüyor. Gustavo'yu yakından tanıyanlar ise "Para konusunu bahane edip takımı bırakacak karakterde biri değil. Başkan Ali Koç'la arasında çok özel bir ilişki var. Burada olmaktan memnun" yorumu yaptılar.

Gustavo, sezon başında Fransız kulübü Marsilya'dan 6.5 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

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Fenerbaçe'de sevindiren sakatlık! Gustavo'nun sorunu para değil
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