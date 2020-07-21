Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

Geride bırakacağımız son iki sezonda ilk 5'in dışına kalan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon bir ara küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, daha sonra yakaladığı çıkışla ligi 6. bitirmişti. Bu sezon ligin 19. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından herkesin favorisi konumunda olan Kanarya, son Beşiktaş derbisinde sahadan puansız ayrılınca 7.'lik garantilendi. Fenerbahçe'de bu kara sezonun tek olumlu yanı ise Ferdi Kadıoğlu oldu. İşte detaylar...