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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

'de sevinci!

Geride bırakacağımız son iki sezonda ilk 5'in dışına kalan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon bir ara küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, daha sonra yakaladığı çıkışla ligi 6. bitirmişti. Bu sezon ligin 19. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından herkesin favorisi konumunda olan Kanarya, son Beşiktaş derbisinde sahadan puansız ayrılınca 7.'lik garantilendi. Fenerbahçe'de bu kara sezonun tek olumlu yanı ise Ferdi Kadıoğlu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 12:39
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

, derbisini kaybetse de 'nun gösterdiği performans camia için teselli oldu.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

Takımın şampiyonluk iddiasını kaybetmesi ve 'ın ayrılmasından sonra genç futbolcu daha çok şans bulmaya başladı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

Ferdi, 'nun takımın kontrolünü alması ve teknik direktör olarak 'ın sezon sonuna kadar takımın başına geçmesiyle ilk 11'in değişilmez ismi haline geldi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

derbisinde özellikle bir pozisyon var ki herkesi çok etkiledi. Tecrübeli ve sert savunmacı Vida'nın üzerine topla çekinmeden giden Ferdi'yi, Hırvat stoper ancak faul yaparak durdurdu.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

Ferdi'nin her maç üzerine koyması ve derbideki özgüvenli performansının arkasında birçok faktör bulunuyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

Milliyet'in haberine göre en önemli etken . Gelecek sezon takımın sportif direktörü olacak Emre, Ferdi ile yakından ilgileniyor. Belözoğlu, Ferdi'ye hem tecrübelerini aktarıyor hem de cesaret aşılıyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!

Sahada kimseden çekinmemesini ve inisiyatif almasını istiyor. Benzer şekilde de kendi tecrübelerini anlatıp saha içinde ve dışında yapması gerekenleri vurguluyor.

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