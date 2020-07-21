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Haberler Galeri Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...

resmen açıkladı! ...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Önümüzdeki sezon için teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de listenin başında uzun süre Nenad Bjelica yer aldı. Deneyimli çalıştırıcıdan Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte Bjelica'nın sözleri...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 16:54
Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...
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Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...

, 'ın ayrılığının ardından , , Erol Bulut ve gibi isimleri gündemine almıştı.

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Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...

İspanya La Liga ekibi 'i tercih ederken, ile temaslar ilerletilmemiş ve sadece 2 aday kalmıştı; - Erol bulut!

Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Konu ile ilgili Hırvat basınına konuşan , 'nin kendisine ilettiği teklife verdiği cevabı şu sözlerle duyurdu;

Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...

"Çok fazla teklif geldi ve doğal olarak takımlar, kendilerini düşünüp düşünmediğimi soruyorlar.

Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Arap ülkelerinden çok teklif geldi ancak hepsini reddettim. ve İspanya'dan temaslarımız vardı. Bir şeyler ters gitti. İsteklerimiz uyuşmadı.

Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...

ile resmi müzakerelerde hiç bulunmadım. Sadece İspanyol basınında adım anıldı ancak resmi olarak masaya hiç oturmadım.

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