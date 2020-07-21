Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Önümüzdeki sezon için teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de listenin başında uzun süre Nenad Bjelica yer aldı. Deneyimli çalıştırıcıdan Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte Bjelica'nın sözleri... Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimleri gündemine almıştı. Manuel Pellegrini İspanya La Liga ekibi Real Betis'i tercih ederken, Abdullah Avcı ile temaslar ilerletilmemiş ve sadece 2 aday kalmıştı; Nenad Bjelica - Erol bulut! Konu ile ilgili Hırvat basınına konuşan Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği teklife verdiği cevabı şu sözlerle duyurdu; 'Çok fazla teklif geldi ve doğal olarak takımlar, kendilerini düşünüp düşünmediğimi soruyorlar. Arap ülkelerinden çok teklif geldi ancak hepsini reddettim. Almanya ve İspanya'dan temaslarımız vardı. Bir şeyler ters gitti. İsteklerimiz uyuşmadı. Real Betis ile resmi müzakerelerde hiç bulunmadım. Sadece İspanyol basınında adım anıldı ancak resmi olarak masaya hiç oturmadım.