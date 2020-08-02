Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zeki Çelik için Premier Lig takımları devrede!

için takımları devrede!

Ligue 1'de Lille formasıyla başarılı bir grafik sergileyen için 3 İngiliz kulübü devreye girdi. 'in kalburüstü takımlarından Everton, Tottenham ve milli yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 11:38 ABONE OL
Zeki Çelik için Premier Lig takımları devrede!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi. Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor. Fransa Ligi ve Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur. Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.

ÇAĞLAR YA DA CENK TOSUN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve Cenk Tosun'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.

İTALYANLAR DA İSTEMİŞTİ

Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.

Son dakika: Lille Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı! Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı Yusuf Yazıcı sahalara döndü Lille Türk gücü!

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?
Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Arda Turan: Hayatım film olursa eşimi güzel bir kadın oynamalı... Arda Turan'dan samimi açıklamalar...
SON DAKİKA HABERİ! Canice öldürülen Pınar Gültekin’in babasından flaş iddia!
Bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda süper indirimler sizleri bekliyor
Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay
SON DAKİKA HABER - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!
En lezzetli ve güzel kavurma tarifi: Ağızda dağılan lokum gibi kavurma nasıl yapılır?
Fenerbahçe'nin yeni transferi taraftarı ikiye böldü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeki Çelik için Premier Lig takımları devrede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA