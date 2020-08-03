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Bakasetas gerçekleri

, 'da takımın beyni olarak kullandığı Yunan oyuncuyu istiyor. Akdeniz temsilcisi 27 yaşındaki futbolcu için kesinlikle pazarlığa yanaşmıyor… Sarı-lacivertli takımın bu transferi yapması için mutlaka oyuncu satması gerekiyor. Kanarya'nın rakipleri arasında Lazio da var

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Bakasetas gerçekleri
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi için bayram sonrası beklenirken onun yanında Alanyaspor'dan bazı önemli isimlerin de sarı-lacivertli takımla ismi anılıyor. Listenin başında da Yunan orta saha Anastasios Bakasetas geliyor. Bulut'un 27 yaşında olan ve Alanya'da takımın beyni olarak kullandığı öğrencisi için ısrarcı olduğu, yönetimin de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi. Geçen sezon 43 resmi maçta forma giyen ve 14 gol atıp, 8 asist yapan Yunan oyuncu ile ilgili detaylar şöyle:

5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIYOR!
1- Erol Bulut, Bakasetas'ın takıma kalite katacağına inanıyor. Sarılacivertli takımda da oyunu onun üzerine kurma planları yapıyor.
2- Bakasetas'ın Alanyaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yunan oyuncunun Akdeniz ekibiyle yaptığı sözleşmede "5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi var.
3- Alanyaspor, oyuncu için kimseyle pazarlığa yanaşmıyor. Welinton'u Beşiktaş'a kaptıran, Cisse ve Fernandes ile de yolları ayıran Akdeniz ekibi, bir hücum silahını daha kaybetmek istemiyor.

SATMADAN TRANSFER YAPAMIYOR
4- Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesini devreye sokabilmesi için oyuncu satışı gerçekleştirme zorunluluğu var. Çünkü sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle satmadan alamıyor.
5- Bakasetas'la sadece F.Bahçe değil İtalyan kulüpleri de ilgileniyor. Lazio'nun da Serie A'nın bitmesiyle birlikte Yunan yıldız için harekete geçeceği iddiası güçlü şekilde dillendiriliyor.

FREY VE ZANKA'YA TAKIM ARANIYOR
Fenerbahçe'de geçen sezon yapılan transferlerden Micheal Frey ve Zanka yeni yılda takımda düşünülmüyor. Beklentileri karşılayamayan iki isim için de teknik heyet olumsuz rapor verdi. Yeni sezonda başka takımlara gitmesi beklenen Frey ve Zanka'yı Süper Lig'e yeni çıkan takımlar radarına almış durumda. Özellikle Erzurumspor, golcü futbolcu Frey'i kadrosuna katarak tecrübesinden faydalanmak istiyor.

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Bakasetas gerçekleri
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