Bakasetas gerçekleri

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi için bayram sonrası beklenirken onun yanında Alanyaspor'dan bazı önemli isimlerin de sarı-lacivertli takımla ismi anılıyor. Listenin başında da Yunan orta saha Anastasios Bakasetas geliyor. Bulut'un 27 yaşında olan ve Alanya'da takımın beyni olarak kullandığı öğrencisi için ısrarcı olduğu, yönetimin de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.Erol Bulut, Bakasetas'ın takıma kalite katacağına inanıyor. Sarılacivertli takımda daBakasetas'ın Alanyaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yunan oyuncunun Akdeniz ekibiyle yaptığı sözleşmedemaddesi var.Alanyaspor, oyuncu için kimseyle pazarlığa yanaşmıyor. Welinton'u Beşiktaş'a kaptıran, Cisse ve Fernandes ile de yolları ayıran Akdeniz ekibi, bir hücum silahını daha kaybetmek istemiyor.Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesini devreye sokabilmesi için oyuncu satışı gerçekleştirme zorunluluğu var.Bakasetas'la sadece F.Bahçe değil İtalyan kulüpleri de ilgileniyor. Lazio'nun da Serie A'nın bitmesiyle birlikteFenerbahçe'de geçen sezon yapılan transferlerden Micheal Frey ve Zanka yeni yılda takımda düşünülmüyor. Beklentileri karşılayamayan iki isim için de teknik heyet olumsuz rapor verdi. Yeni sezonda başka takımlara gitmesi beklenen Frey ve Zanka'yı Süper Lig'e yeni çıkan takımlar radarına almış durumda. Özellikle