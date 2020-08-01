Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, harcama limitlerinin açıklanması ile birlikte yeni transferleri kadrosuna katacak. Yeni sezonda kadrosu sil baştan değişecek olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da peş peşe yaşanıyor. Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse ve Erten Ersu ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşirken, tecrübeli oyuncunun yeni takımını da açıkladılar. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2020
20:19
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
20:19
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