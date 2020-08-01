Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, harcama limitlerinin açıklanması ile birlikte yeni transferleri kadrosuna katacak. Yeni sezonda kadrosu sil baştan değişecek olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da peş peşe yaşanıyor. Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse ve Erten Ersu ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşirken, tecrübeli oyuncunun yeni takımını da açıkladılar. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 20:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 20:19
Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan 'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Sarı-lacivertliler, öncesi bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Bu doğrultuda iç ve dış transferde radikal kararlar alacak Kanarya, transferde bombaları patlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu ile de 1+1 yıllık mukavele imzalaması beklenen sarı-lacivertliler, birçok ismi de takımdan göndermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Kanarya, sezon sona ermeden , Mauricio Isla ve ile yollarını ayırmış, geçtiğimiz günlerde de sözleşmesi sona eren kaleci takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

, bu 4 ismin dışında birçok oyuncuyla daha yollarını ayırma kararı alırken, Alman basınından Bild sarı-lacivertli takımın satış listesine koyduğu tecrübeli futbolcunun yeni takımını duyurdu. İşte o isim ve sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen diğer isimler:

SON DAKİKA