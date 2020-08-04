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Verona'ya kiralanıyor

A takımlarından Roma, milli futbolcu 'i 'ya kiralayacak. İtalyan basınında çıkan habere göre, Roma'da şans bulamayan deneyimli stoper gelecek sezon Verona forması giyecek.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 20:15 Son Güncelleme: 4.8.2020 20:49 ABONE OL
Mert Çetin Verona'ya kiralanıyor

İtalya Serie A'da Roma'da forması giyen Mert Çetin, takımından ayrılıyor.

Başkent temsilcisinde yeterince şans bulamayan 23 yaşındaki savunmacının yeni adresi Verona olacak. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralanacak.

Milli stoper, çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek ve ardından Verona'ya imza atacak. Mert Çetin'in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Mert Çetin bu sezon sadece 6 maçta forma giydi. Öte yandan Roma, Mert'i Avrupa Ligi kadrosuna da dahil etmedi.

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Mert Çetin Verona'ya kiralanıyor
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