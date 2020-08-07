400 milyon TL sınır

Galatasaray Yönetimi, tartışma yaratan limitlerin tamamını kullanmama kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, TFF limit olarak 493 milyon TL'yi üst sınır olarak belirlese de bunun çok altında bedelle kadro kurarak şampiyonluk yarışına girecek
Süper Lig'in en pahalı takımı olan G.Saray'a TFF yeni sezonda %15 sapma ile birlikte yaklaşık 57 milyon Euro (493.3milyon TL) harcama limiti koydu. Şampiyonlar Ligi gelirinden 2 sene sonra mahrum kalan yönetim, limit olmasına rağmen bütçeyi 400 milyon TL seviyesine çekecek... 1- Mariano, Nagatomo, Selçuk, Donk, Seri, Lemina, Onyekuru ve Andone'nin sözleşmelerinin sona ermesiyle maaş bütçesinde 15milyon Euro'ya yakın tasarruf sağlandı. 2- Mevcut kadroda sözleşmesi devam eden 12'si yabancı 21 futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün 2020-21 sezonunda ödemesi gereken garanti para 26 milyon 750bin Euro ve 34 milyon 425 bin TL. 3- Fatih Terim'in 3 milyon Euro kazandığı dikkate alındığında A Takım bütçesi şu anda 34 milyon Euro ve %15 vergi eklendiğinde bu rakam 39 milyon Euro'yu buluyor. 4- Transferi kesinleşen Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nun maliyeti 4 milyon Euro civarında. 5- Başta Belhanda ve Babel olmak üzere sorunlu yıldızlarını satmaya çalışan Aslan böylece hem yeni transferlere kaynak yaratacak hem de takım maliyetinin 400milyon TL'yi aşmamasını sağlayacak.