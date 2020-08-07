400 milyon TL sınır

Süper Lig'in en pahalı takımı olan G.Saray'a TFF yeni sezondaile birlikte yaklaşıkharcama limiti koydu. Şampiyonlar Ligi gelirinden 2 sene sonra mahrum kalan yönetim, limit olmasına rağmen bütçeyi 400 milyon TL seviyesine çekecek...Mariano, Nagatomo, Selçuk, Donk, Seri, Lemina, Onyekuru ve Andone'nin sözleşmelerinin sona ermesiyletasarruf sağlandı.Mevcut kadroda sözleşmesi devam eden 12'si yabancı 21 futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün 2020-21 sezonunda ödemesi gereken garanti paraFatih Terim'in 3 milyon Euro kazandığı dikkate alındığında A Takım bütçesi şu anda 34 milyon Euro ve %15 vergi eklendiğinde bu rakambuluyor.Transferi kesinleşen Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nun maliyeticivarında.Başta Belhanda ve Babel olmak üzere sorunlu yıldızlarını satmaya çalışan Aslan böylece hem yeni transferlere kaynak yaratacak hem de takım maliyetinin