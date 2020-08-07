Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 400 milyon TL sınır

400 milyon TL sınır

Yönetimi, tartışma yaratan limitlerin tamamını kullanmama kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, TFF limit olarak 493 milyon TL'yi üst sınır olarak belirlese de bunun çok altında bedelle kadro kurarak şampiyonluk yarışına girecek

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
400 milyon TL sınır
Süper Lig'in en pahalı takımı olan G.Saray'a TFF yeni sezonda %15 sapma ile birlikte yaklaşık 57 milyon Euro (493.3 milyon TL) harcama limiti koydu. Şampiyonlar Ligi gelirinden 2 sene sonra mahrum kalan yönetim, limit olmasına rağmen bütçeyi 400 milyon TL seviyesine çekecek...
1- Mariano, Nagatomo, Selçuk, Donk, Seri, Lemina, Onyekuru ve Andone'nin sözleşmelerinin sona ermesiyle maaş bütçesinde 15 milyon Euro'ya yakın tasarruf sağlandı.
2- Mevcut kadroda sözleşmesi devam eden 12'si yabancı 21 futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün 2020-21 sezonunda ödemesi gereken garanti para 26 milyon 750 bin Euro ve 34 milyon 425 bin TL.
3- Fatih Terim'in 3 milyon Euro kazandığı dikkate alındığında A Takım bütçesi şu anda 34 milyon Euro ve %15 vergi eklendiğinde bu rakam 39 milyon Euro'yu buluyor.
4- Transferi kesinleşen Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nun maliyeti 4 milyon Euro civarında.
5- Başta Belhanda ve Babel olmak üzere sorunlu yıldızlarını satmaya çalışan Aslan böylece hem yeni transferlere kaynak yaratacak hem de takım maliyetinin 400 milyon TL'yi aşmamasını sağlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama BURADA
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA - Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte o isim...
Kapalıçarşı Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel rakamlar! 7 Ağustos 2020 güncel Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor! İşte en güncel liste fiyatları
Galatasaray'a yeni transferi Falcao getirecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
400 milyon TL sınır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA