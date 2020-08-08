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'yı kadrosuna kattı!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'yı satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 00:24 Son Güncelleme: 9.8.2020 00:41 ABONE OL
Trabzonspor Stiven Plaza'yı kadrosuna kattı!

Trabzonspor, Real Valladolid'den Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(İki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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İŞTE STIVEN PLAZA'NIN ALACAĞI MAAŞ:

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

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Trabzonspor Stiven Plaza'yı kadrosuna kattı!
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