Video Spor Stiven Plaza resmen Trabzonspor'da! | VİDEO

Stiven Plaza resmen Trabzonspor'da! | VİDEO

Stiven Plaza resmen Trabzonspor'da! | VİDEO
09.08.2020 | 00:38

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Trabzonspor, Stiven Plaza'yı resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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